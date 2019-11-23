Хоккеисту с синяком под глазом выбили клюшкой зуб

23 ноября 2019 г. 16:11
Автор: Виталий Лабскир
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В хоккей играют настоящие мужчины.

Это точно об игрке команды НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Брендане Лемье.

Два дня назад в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона" Лемье подрался, и "заработал" себе синяк под глазом. А теперь, в игре против "Оттавы" соперник - Кристиян Ярош клюшкой выбил Лемье зуб. Ярош получил двойной малый штраф за опасную игру высоко поднятой клюшкой и на 4 минуты отправлися на скамейку штрафников. Вот только не факт, что оставшемуся без зуба Лемье от этого легче.

Сам же матч между " Нью-Йорк Рейнджерс" и "Отаавой "Сенаторз" завершился со счетом 4:1 в пользу "Оттавы".

Видео: 

NHL MOMENT \ Brendan Lemieux Picks Tooth Up Off The Ice

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