Хоккеисты провели джентльменский разговор перед дракой

В матче регулярного чемпионата НХЛ состоялась драка с прелюдией.
Во втором периоде поединка "Монреаля" против "Коламбуса" хоккеист "Коламбуса" Ник Фолиньо толкнул на борт соперника - Майка Райли из "Монреаля".
Все бы ограничилось двухминутным штрафом для Фолиньо, если бы за Райли не решил заступиться его одноклубник Макс Доми.
Доми и Фолиньо провели сначала джентльменские переговоры, в ходе которого приняли обоюдное - драться. После чего скинули перчатки.
В конце концов оба заработали по 5 минут штрафа. Таким образом, Фолиньо пришлось отсидеть на скамейке штрафников суммарно 7 минут.
Сам же матч завершился победой "Монреаля" - 3:2.