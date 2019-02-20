Хоккеисты провели джентльменский разговор перед дракой

20 февраля 2019 г. 16:57
Автор: Виталий Лабскир
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В матче регулярного чемпионата НХЛ состоялась драка с прелюдией.

Во втором периоде поединка "Монреаля" против "Коламбуса" хоккеист "Коламбуса" Ник Фолиньо толкнул на борт соперника - Майка Райли из "Монреаля".

Все бы ограничилось двухминутным штрафом для Фолиньо, если бы за Райли не решил заступиться его одноклубник Макс Доми.

Доми и Фолиньо провели сначала джентльменские переговоры, в ходе которого приняли обоюдное - драться. После чего скинули перчатки.

В конце концов оба заработали по 5 минут штрафа. Таким образом, Фолиньо пришлось отсидеть на скамейке штрафников суммарно 7 минут.

Сам же матч завершился победой "Монреаля" - 3:2.

Видео: 

Marcus Foligno & Max Domi Have Pleasant Conversation Before Dropping The Gloves

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