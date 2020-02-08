Хоккеисты стали драться вместо того, чтобы идти в раздевалки

Сирена о завершении игрового времени стала началом драки в хоккейном матче.

В поединке регулярного чемпоината НХЛ между "Миннесотой" и "Далласом" завершился 2-й период, но по его окончании игроки этих команд Джордан Гринуэй и Кори Перри вместо того, чтобы идти отдыхать, устроили небольшую драку, которая довольно быстро завершилась - сначала драчуны обменялись несколькими ударами, а затем Гринуэй уложил Перри на лед.

Штраф за грубую игру оба хоккеиста отбывали уже в третьем периоде.

Матч же завершился победой "Миннесоты" 3:2, которая смогла отыграться и взять верх, уступая 0:2.