Хоккеисты стали драться вместо того, чтобы идти в раздевалки

08 февраля 2020 г. 19:37
Автор: Виталий Лабскир
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Сирена о завершении игрового времени стала началом драки в хоккейном матче.

В поединке регулярного чемпоината НХЛ между "Миннесотой" и "Далласом" завершился 2-й период, но по его окончании игроки этих команд Джордан Гринуэй и Кори Перри вместо того, чтобы идти отдыхать, устроили небольшую драку, которая довольно быстро завершилась - сначала драчуны обменялись несколькими ударами, а затем Гринуэй уложил Перри на лед.

Штраф за грубую игру оба хоккеиста отбывали уже в третьем периоде.

Матч же завершился победой "Миннесоты" 3:2, которая смогла отыграться и взять верх, уступая 0:2.

Видео: 

Corey Perry Eats A Few Punches From Jordan Greenway At The End Of The 2nd

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