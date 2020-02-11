Хоккеисты в драке завалили судью

11 февраля 2020 г. 12:29
Автор: Виталий Лабскир
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Лайнсмен слишком активно полез размирять драчунов.

Во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между командами "Нью-Йорк Айлендерс" и "Вашингтон Кэпиталс" произошла драка.

В один из очагов потасовки невольно оказался вовлечен судья, в результате хоккеисты завалили его на лед.

Когда страсти утихли, игрок "Вашингтона" Гарнет Хатауэй получил 2 минуты штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой, плюс 5 минут за драку. У "Айлендерс" 5-минутным штрафом за драку был оштрафован Росс Джонстон, двухминутным за подножку - Мэтью Барзал.

Сам же матч завершился победой "Нью-Йорк Айлендерс" - 5:3.

Видео: 

Garnet Hathaway Answers To Ross Johnston After Pushing Ryan Pulock Into His Own Net

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