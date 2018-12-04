Хоккейный болельщик выиграл миллион, закинув шайбу в щель через всю площадку

В перерыве матча регулярного чемпионата КХЛ был сорван крупный куш

Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" в перерыве своих домашних матчей проводит конкурс: любой болельщик, достигший 18-летнего возраста, может выиграть миллион рублей. Для победы в конкурсе нужно броском от линии ворот попасть шайбой в проём в специальном щите, закрывающем противоположные ворота.

Перед третьим периодом пять счастливчиков спускались ко льду: у каждого была одна попытка, чтобы попасть и выиграть миллион. До сих пор в нынешнем сезоне КХЛ "Ак Барс" провёл дома шесть матчей, соответственно, в конкурсе приняли участие 30 человек. Но никому попасть не удавалось.

И, вот, нашелся победитель. Это некто Ильнас Хасаншин. Он без подготовки взял клюшку, подошёл к шайбе и нанёс точный бросок. Спустя несколько секунд он уже был миллионером.