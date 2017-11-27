Хоккейный клуб попросил прощения за ролик с голым хоккеистом своей команды

Хоккейный клуб НХЛ "Анахайм Майти Дакс" угодил в щекотливую ситуацию.

«Анахайм» выпустил видео к 100-летию НХЛ. В ролике голый хоккеист Райан Кеслер идет по офису клуба. Когда у него спрашивают, что вообще происходит, Райан отвечает: «Сегодня сотый день рождения НХЛ. Я праздную его в чем мать родила, чувак».

Болельщики не оценили видео. На фоне скандалов, связанных с сексуальными домогательствами и изнасилованиями, люди посчитали ролик неуместным.

«Анахайм» удалил видео и извинился: «Твит, который мы опубликовали раньше, должен был стать беззаботным поздравлением со 100-летием НХЛ. Теперь мы понимаем, что видео неуместно. Мы удалили ролик и просим прощения».