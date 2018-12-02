И Фьюри и Уайлдер заявили о своей победе в бою между ними

02 декабря 2018 г. 15:27
Источник: vringe.com
167 просмотров

Зафиксированная ничья в бою за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри не удовлетворила ни одного, ни другого боксера

Фьюри, дважды побывавший в нокдауне, заявил:

Да, меня сбили парой неплохих плюх, но я продемонстрировал силу воли и вернулся в бой. Я же вышел драться. Я настоящий чемпион, реальный воин. Уверен, каждый знает, что именно я победил.

Уайлдер высказался таким образом:

Думаю, с двумя нокдаунами я совершенно точно выиграл бой. В реванше, гарантирую, я добью Фьюри.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.