И Фьюри и Уайлдер заявили о своей победе в бою между ними

Зафиксированная ничья в бою за звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри не удовлетворила ни одного, ни другого боксера

Фьюри, дважды побывавший в нокдауне, заявил:

Да, меня сбили парой неплохих плюх, но я продемонстрировал силу воли и вернулся в бой. Я же вышел драться. Я настоящий чемпион, реальный воин. Уверен, каждый знает, что именно я победил.

Уайлдер высказался таким образом: