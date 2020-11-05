И так бывает. Симуляция футболиста. Матч завершился через 5 секунд после стартового свистка

Вышел, пожалуй, самый быстрый футбольный матч в истории.

В одной из низших футбольных лиг Сербии состоялась игра между командами "Врело Спорт" и "Спартак" (Льджиг). Впрочем, то, что игра состоялась - слишком громко сказано.

"Спартак" сумел выставить на этот матч лишь семерых футболистов. Один из них через 5 секунд после стартового свистка упал, симулируя травму, и не стал продолжать дальше игру. В результате чего у "Спартака" осталось только 6 футболистов на пола, а по регламенту нельзя проводить матч при таком количестве игроков.

Арбитр дал финальный свисток.

Затем дисциплинарные футбольные сербские органы засчитали "Спартаку" техническое поражение - 0:3.