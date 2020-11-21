И такое бывает: гол из-за порыва встречного ветра

21 ноября 2020 г. 17:16
Автор: Виталий Лабскир

Ветер подхватил мяч воздухе и понес в противоположную сторону.

В матче 12-го тура чемпионата Хорватии по футболу между командами "Шибеник" и "Горица" шла 90+3 минута. Счет был 2:1 в пользу "Горицы". Вратарь "Шибеника" Неделийко Лабрович выбивал ногой мяч от своих ворот, надеясь начать атаку, которая могла бы помось сравнять счет. Но мяч, взмыв в воздух, не сумел преодолеть сопротивление встречного ветра и, словно бумеранг, полетел в противоположном направлении.

В результате ветер организовал голевую атаку для "Горицы". Кристиан Ловрич, забивший гол, установил окончательный итог - 3:1 в пользу "Горицы".

Ниже, в видеообзоре матча, вышеописанный столь необычный гол на 6:40.

Видео: 

ŠIBENIK vs GORICA 1:3 (12.kolo, HT Prva liga 20/21)

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