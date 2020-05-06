И такое бывает. Профессиональный футболист арестован за публичную маструбацию

06 мая 2020 г. 17:54
Автор: Виталий Лабскир
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Футболист французского клуба "Анже" решил скоротать время и при этом получить удовольствие. Правда, весьма своеобразно.

Алжирский полузащитник "Анже" Фарид эль-Мелали вышел во двор дома, где он живет, и стал...маструбировать.

Соседи вызвали полицию.

Приехавшие полицейские арестовали футболиста. В отделении полиции эль-Мелали не стал отрицать, что занимался самоудовлетворением, да еще и сказал, что подглядывал при этом за соседкой с первого этажа. В свое оправдание он пояснил, что думал, что его никто не видит.

Эль-Мелали уже отпущен из полиции. Впереди суд. Вероятно, футболист будет оштрафован.

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