Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу 2023 в стрибках у висоту

Ярослава Магучіх взяла планку на висоті 2.01 метра і стала чемпіонкою світу 2023.
У Будапешті, столиці Угорщини, завершився чемпіонат світу 2023 з легкої атлетики, повідомляє sport.ua.
Ввечері 27 серпня відбувся фінал у стрибках у висоту серед жінок.
Магучіх виграла напружене протистояння із двома австралійськими спортсменками – Елеанор Паттерсон та Ніколою Оліслагерс, які взяли срібло та бронзу (1.99 м).
Геращенко залишилася за межею призерів на 5-му місці (1.94 м).
Це перша золота медаль для України на ЧС із легкої атлетики за останні 10 років, із 2013 року.
Й 12-те сумарно золото для України за всю історію ЧС.
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