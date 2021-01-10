Ибрагимович перед выходом на поле напомнил, как был тайквондистом

10 января 2021 г. 13:58
Автор: Виталий Лабскир
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Ну и разминочка.

39-летний шведский футболист итальянского «Милана» Златан Ибрагимович вернулся на поле после полутора месяца вне игры из-за травмы.

Ибрагимович вышел на поле на замену на 85-й минуте матча 17-го тура итальянской серии «А» против «Торино». На тот момент «Милан» вел в счете 2:0. Так матч и закончился.

При этом запомнились не столько пять минут, проведенных Ибрагимовичем на поле, сколько подготовка к выходу на замену. Разминаясь и разогреваясь, Златан вспомнил, что до футбола занимался тайквондо, и устроил махи ногами над головой своего партнера по команде.

Остается добавить, что «Милан», имея 40 очков, идет на 1-м месте в чемпионате Италии по футболу.

 

Видео: 

Zlatan doesn’t warm up like a normal player.

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