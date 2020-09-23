Ибрагимович забивает уже 22-й сезон подряд на профессиональном уровне

Впечатляющая статистика выдающегося футбольного нападающего Златана Ибрагимовича.

В стартовавшем чемпионате Италии по футболу «Милан» в 1-м туре выиграл у «Болоньи» - 2:0, при этом голевым дублем отметился шведский форвард Златан Ибрагимович, которому 3 октября исполнится 39 лет.

Ибрагимович начал свою профессиональную карьеру в сезоне 1999/2000 гг. в шведском «Мальме» и с тех пор в каждом сезоне, а теперь, включая и сезон 2020/21 гг., неизменно забивает.

Ибрагимович с момента начала своей карьеры поиграл, и, соответственно забивал, помимо «Мальме», за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси», и снова за «Милан».