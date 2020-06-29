Идеальное выполнение штрафного удара

29 июня 2020 г. 18:47
Автор: Виталий Лабскир
2 просмотра

Более точный удар в верхний угол ворот нанести, пожалуй, просто невозможно.

В матче 33-го тура чемпионата Польши по футболу между "Заглембе" из Люблина и "Короной" из Кельце финский футболист "Короны" Петтери Форселл "идеальным" ударом со штрафного поражил ворота "Заглембе". Этот гол ниже, в видеообзоре матча на 57-й секунде.

Правда, этот снайперский выстрел Форселла не спас "Корону" от поражения. "Заглембе" благодаря голевому дублю своего российскогго легионера Евгения Башкирова одержал победу 2:1. При этом оба голевых удара Башкирова вышли дальними и мощными.

Видео: 

SKRÓT: Zagłębie Lubin - Korona Kielce | Ekstraklasa 33. Kolejka | 2019/20

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53