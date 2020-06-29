Идеальное выполнение штрафного удара

Более точный удар в верхний угол ворот нанести, пожалуй, просто невозможно.

В матче 33-го тура чемпионата Польши по футболу между "Заглембе" из Люблина и "Короной" из Кельце финский футболист "Короны" Петтери Форселл "идеальным" ударом со штрафного поражил ворота "Заглембе". Этот гол ниже, в видеообзоре матча на 57-й секунде.

Правда, этот снайперский выстрел Форселла не спас "Корону" от поражения. "Заглембе" благодаря голевому дублю своего российскогго легионера Евгения Башкирова одержал победу 2:1. При этом оба голевых удара Башкирова вышли дальними и мощными.