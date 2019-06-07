"Иди отмойся". Год дисквалификации и 500 тысяч долларов штрафа

07 июня 2019 г. 17:57
Автор: Виталий Лабскир
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В НБА принято беспрецедентно жесткое решение в отношении болельщика, сказавшего темнокожему баскетболисту "пойти отмыться".

В одном из эпиззодов четвертой четверти третьего матча финальной серии плей-офф НБА между "Торонто Рэпторс" и "Голден Стейт Уориорз" баскетболист "Торонто" Кайл Лаури, пытаясь не дать мячу уйти в аут, упал на зрителей.

Один из зрителей отттолкнул Лаури и посоветовал "пойти отмыться". Как оказалось, это был совладелец "Голден Стейт" Марк Стивенс.

И, вот, за расизм и толчок Стивенс получил запрет от НБА посещать баскетбольные матчи в течение года и плюс он должен выплатить 500 тысяч долларов.

Видео: 

GOTTA SEE IT: Fan Gets Ejected For Shoving Kyle Lowry In Game 3 Of NBA Finals

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