"Иди отмойся". Год дисквалификации и 500 тысяч долларов штрафа

В НБА принято беспрецедентно жесткое решение в отношении болельщика, сказавшего темнокожему баскетболисту "пойти отмыться".

В одном из эпиззодов четвертой четверти третьего матча финальной серии плей-офф НБА между "Торонто Рэпторс" и "Голден Стейт Уориорз" баскетболист "Торонто" Кайл Лаури, пытаясь не дать мячу уйти в аут, упал на зрителей.

Один из зрителей отттолкнул Лаури и посоветовал "пойти отмыться". Как оказалось, это был совладелец "Голден Стейт" Марк Стивенс.

И, вот, за расизм и толчок Стивенс получил запрет от НБА посещать баскетбольные матчи в течение года и плюс он должен выплатить 500 тысяч долларов.