Игрок футбольного клуба "Волчанск" забил гол с центра поля

ФК "Волчанск", главным тренером которого является бывший футболист харьковского "Металлиста" Андрей Березовчук, одержал победу над "Днепром" в первом матче 1/2 финала Кубка Украины среди аматорских команд. При этом судьбу поединка решил шедевральный гол.

На 11-й минуте матча самый опытный игрок "Волчанска" Сергей Костюк, поигравший в свое время, среди прочего, в харьковских командах "Металлист" и "Гелиос", исполнил удар со штрафного с центрального круга. После этого удара мяч влетел в ворота. При этом вратарь "Днепра" сопроводил мяч разве что взглядом.

Так ФК "Волчанск" выиграл 1:0. Ответная игра состоится 1 мая в Днепре.

Ниже, в видеообзоре матча, гол Костюка с центра поля на 29:45.