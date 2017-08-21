Игрок румынского "Ювентуса" получил от партнеров по команде за то, что не забил пенальти на 96-й минуте и был госпитализирован

21 августа 2017 г. 13:07
Источник: "Евроспорт"
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Георге Калинтару из бухарестского "Ювентуса" зачем-то исполнил удар Паненки в ответственный момент.

Драматичной развязкой ознаменовалось бухарестское дерби «Ювентус» – «Стяуа».  «Ювентус» уступал в счете 1:2, но на пятой добавленной минуте заработал пенальти.

Исполнитель 11-метрового удара Георге Калинтару явно выбрал неподходящий момент для экспериментов и безобразно исполнил паненку.  Вратарь «Стяуа», играючи, забрал мяч в руки, и "Ювентус" проиграл - 1:2.

Прилюдным позором последствия для Калинтару не ограничились. Полузащитник Валентин Барбулеску отвесил одноклубнику подзатыльник прямо на поле. Разборки продолжились в тоннеле под трибунами и в раздевалке, откуда Калинтару уехал на такси в больницу.

Позже Георге опроверг предположения о жесткой драке. По словам футболиста, он со злости ударил стол и сломал палец.

После матча со «Стяуа» главный тренер «Ювентуса» Даниэл Оприца подал в отставку.

«Ювентус» с 2 очками идет последним в чемпионате Румынии.

Видео: 

Juventus - Fcsb 1-2 Calintaru Cea mai mare ratare a campionatului

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