Игрока привалило баскетбольным щитом

28 февраля 2018 г. 14:32
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В отборочном матче к чемпионату мира-2019 по баскетболу между сборными Парагвая и Аргентины произошло ЧП.

В первой четверти аргентинский баскетболист закинул мяч в кольцо парагвацев, сделав счет 8:4 в пользу своей команды.

После чего конструкция, на которой укреплен баскетбольный щит, упала и привалила баскетболиста сборной Парагвая Алехандро Перальту.

Перальта получил травму и не смог продолжить игру.

Сам матч после восстановления конструкции щита был продолжен и завершился победой Аргентины - 83:61.

 

Видео: 

Após enterrada, tabela cai durante jogo de basquete e atinge paraguaio

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