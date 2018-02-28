Игрока привалило баскетбольным щитом

В отборочном матче к чемпионату мира-2019 по баскетболу между сборными Парагвая и Аргентины произошло ЧП.

В первой четверти аргентинский баскетболист закинул мяч в кольцо парагвацев, сделав счет 8:4 в пользу своей команды.

После чего конструкция, на которой укреплен баскетбольный щит, упала и привалила баскетболиста сборной Парагвая Алехандро Перальту.

Перальта получил травму и не смог продолжить игру.

Сам матч после восстановления конструкции щита был продолжен и завершился победой Аргентины - 83:61.