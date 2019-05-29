Игроки "Металлиста 1925" ушли в отпуск. Главный тренер встретится с руководством клуба

29 мая 2019 г. 16:10
Автор: Виталий Лабскир
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Футболисты харьковской команды Первой лиги "Металлист 1925" провели последнюю тренировку в сезоне 2018/2019 гг.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925", перед началом занятия перед футболистами и тренерским штабом выступил спортивный директор Вячеслав Хруслов, который сообщил им о начале отпуска, который продлится ориентировочно до 20 июня.

31 мая состоится встреча руководства и учредителей ФК "Металлист 1925" с тренерским штабом и двумя капитанами - Сергеем Давыдовым и Александром Ждановым. На ней будет заслушан доклад главного тренера Александра Горяинова относительно итогов спортивного сезона 2018/2019 гг.

По итогам перввенства Украины в Первой лиге "Металлист 1925" занял 4-е место и не сумел повыситься в классе.

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