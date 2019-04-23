Им не светит дожить до декоммунизации. Футболисты из Ульяновска вышли на матч в футболках с Лениным

23 апреля 2019 г. 17:59
Автор: Виталий Лабскир
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На 149-й день рождения Владимира (Ульянова) Ленина в его родном городе Ульяновск пришелся футбольный матч местной "Волги" против команды ФК "Челябинск". Ульяновцы показали себя верными ленинцами.

Футболисты "Волги" вышли на матч в футболках с портретами Ленина.

Паяц в гриме с кепкой на голове и футболке со 149-м номером сделал символический удар по мячу перед стартовым свистком.

Остается добавить, что игроки ульяновской "Волги" не могли в этот день омрачить память дедушки Ленина. И, действительно, "Волга" обыграла "Челябинск" 1:0, забив гол на 22-й минуте матча.

Видео: 

22.04.19. Трансляция матча «Волга» - «Челябинск»

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