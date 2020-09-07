Испания разгромила Украину. Шевченко озвучил "самую большую проблему"

07 сентября 2020 г. 10:46
Автор: Виталий Лабскир
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Во втором туре футбольной Лиги Наций сборная Испании победила сборную Украины со счетом 4:0.

Серхио Рамос сделал голевой дубль и еще по голу забили Ансу Фати и Ферран Торрес.

Главній тренер сборной Украины Андрей Шевченко сказал на послематчевой пресс-конференции, что "самой большой нашей проблемой было то, что мы не восстановились после матча со Швейцарией".

Между тем, швейцарцы в параллельном матче сыграли вничью со сборной Германии - 1:1.

После двух туров у Испании 4 очка, Украины - 3, Германии - 2, Швейцарии - 1.

Видео: 

España vs Ucrania 4-0 All Goals & Highlights - Resumen y Goles 06/09/2020

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