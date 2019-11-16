Историческое достижение и неистовая радость

До сих пор сборная Финляндии по футболу прошла 19 квалификаций к чемпионатам мира и 13 - к чемпионатам Европы и ни разу не отбиралась в финальные части этих турниров. И, вот, наконец-то свершилось: Финляндия пробилась в финальную часть Евро-2020.

Сборная Финляндии обеспечила себе 2-е место в своей отборочной группе, а вместе с ней и заветную путевку после победы в Хельсинки над сборной Лихтенштейна - 3:0.

Сразу после того, как прозвучал финальный свисток, тысячи финских болельщиков выбежали с трибун на поле стадиона "Сонера" и стали вместе с футболистами праздновать этот исторический успех.