Италия стала на шаг ближе к возобновлению футбольного чемпионата

01 мая 2020 г. 17:37
Автор: Виталий Лабскир
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Итальянские футбольные клубы сегодня в формате видеоконференции решали, что делать с прерванным из-за коронавируса чемпионата страны.

Представители всех 20-ти команд Серии "А" единогласно проголосовали за то, чтобы продолжить играть и довести национальный чемпионат до финиша, сообщает Football Italia.

Индивидуальные тренировки начнутся с 4 мая, а с 18 мая, как ожидается, футболисты смогут проводить командные тренировки и еще спустя две недели возможно возобновление Серии "А".

Пока в чемпионате Италии сыграно 26 туров из 38-ми. Лидирует туринский "Ювентус", имеющий 63 очка.

 

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