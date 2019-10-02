 

Итальянские СМИ о двух условиях, которые выставил Шевченко, чтобы возглавить "Милан"

02 октября 2019 г. 12:16
Автор: Виталий Лабскир
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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко может в ноябре стать главным тренером итальянского "Милана".

Итальянское издание Tuttomercatoweb в своей авторской статье озвучило инсайдерскую информацию о двух условиях, которые выдвинул Шевченко в ответ на предложение возглавить "Милан".

По информации издания, накануне у Шевченко состоялся ужин с его бывшими партнерами, а ныне представителями менеджмента "Милана" Паоло Мальдини и Звонимиром Бобаном. При этом разговор между Мальдини, Бобаном и Шевченко был два дня назад после поражения "Милана" от "Фиорентины" (1:3) в чемпионате Италии. Тогда Шевченко, якобы, получил предложение возглавить минал, но, во-первых, не ранее ноября, потому что сначала хочет, чтобы сборная Украины под его руководством квалифицировалась на Евро-2020. Во-вторых, Шевченко пожелал совмещать работу в "Милане" с работой главным тренером сборной Украины.

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