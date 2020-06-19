Как электронные датчики не увидели чистый гол

19 июня 2020 г. 17:30
Автор: Виталий Лабскир
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"Такая ошибка произошла впервые за более чем 9 тысяч случаев использования системы".

Компания Hawk Eye, отвечающая за фиксирование голов в футбольных матчах английской Премьер-Лиги дала разъяснения по следам скандала в поединке между "Шеффилд Юнайтед" и "Астон Виллой", который завершился со счетом 0:0.

На 42-й минуте матча голкипер «Астон Виллы» Орян Ниланд откровенно зашел с мячом в свои ворота, однако датчик, фиксирующий пересечение мячом линии ворот, не отреагировал, и арбитр не засчитал гол. Этот сканадальный момент ниже в видеообзоре матча начинается с 1:00.

В Hawk Eye принесли извинения, назвав произошедшее "безусловной ошибкой" и пояснили: "Такая ошибка произошла впервые за более чем 9 тысяч случаев использования системы. Она объясняется тем, что все семь камер, контролировавших эпизод, имели помехи со стороны вратаря, защитников или штанги".

Видео: 

Aston Villa 0-0 Sheffield United | Premier League highlights | VAR / Hawkeye Controversial Non Goal

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