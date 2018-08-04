Из-за чего поругались главные тренеры киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Видеоэпизод, не вошедший в трансляцию

После того, как в центральном матче 3-го тура украинской футбольной Премьер-Лиги киевское "Динамо" победило донецкий "Шахтер" - 1:0, повздорили главные тренеры обеих команд Александр Хацкевич и Пауло Фонсека.

Хацкевич публично заявил, что услышал о себе много нового от Фонсеки и его ассистентов по тренерскому штабу "Шахтера" на русском, английском, португальском и испанском языках.

Фонсека пояснил, что поздравил Хацкевича с победой, но при этом разъяснил тренеру киевлян, что "Динамо" может побеждать и без уловки которую позволил себе Хацкевич.

Камнем раздора стал эпизод, не попавший в трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".

Ниже этот эпизод, когда Хацкевич, поймав мяч, вылетевший за поле, отбросил его, дабы помешать игроку "Шахтера" быстро ввести мяч из-за боковой.