Из-за чего поругались главные тренеры киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера". Видеоэпизод, не вошедший в трансляцию

04 августа 2018 г. 17:38
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После того, как в центральном матче 3-го тура украинской футбольной Премьер-Лиги киевское "Динамо" победило донецкий "Шахтер" - 1:0, повздорили главные тренеры обеих команд Александр Хацкевич и Пауло Фонсека.

Хацкевич публично заявил, что услышал о себе много нового от Фонсеки и его ассистентов по тренерскому штабу "Шахтера" на русском, английском, португальском и испанском языках.

Фонсека пояснил, что поздравил Хацкевича с победой, но при этом разъяснил тренеру киевлян, что "Динамо" может побеждать и без уловки которую позволил себе Хацкевич.

Камнем раздора стал эпизод, не попавший в трансляцию матча "Динамо" - "Шахтер".

Ниже этот эпизод, когда Хацкевич, поймав мяч, вылетевший за поле, отбросил его, дабы помешать игроку "Шахтера" быстро ввести мяч из-за боковой.

 

Видео: 

Эпизод с Хацкевичем, который 2+2 не показали в трансляции. Динамо - Шахтер

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