Из-за рефери боец трижды побывал в нокауте

Вопиющее судейство.

В бразильском Сан-Пауло состоялся турнир по смешанным единоборствам Copa Thunder Fight de MMA. Поединок малоизвестных местных бойцов Джессиана Лукаса и Майкла Дугласа оказался сверхрезонансным из-за действий рефери Клебера Лопеса.

На 12-й секунде этого поединка Лукас ударом ногой в челюсть нокаутировал Дугласа. Лукас остановился, понимая, что бой закончен. Однако рефери не дал команду "стоп" и позволил победителю нанести серию ударов в голову лежавшего практически без сознания поверженного противника. Так Дуглас во второй раз оказался в нокауте.

Но и после этого Клебер Лопес вместо остановки боя показал тайм-аут, а затем позволи Лукасу отправить Дугласа в третий подряд нокаут.

Дисциплинарные органы федерации MMA, под эгидой которой проводились эти соревнования, дисквалифицировали рефери на неопределенный срок.