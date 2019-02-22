Из-за российских клубов для киевского "Динамо" проведена отдельная жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги Европы. Для того, чтобы случайно не выпала украинско-российская пара, жеребьвка носила необычный характер.

Среди 16-ти команд, отобравшихся в 1/8 финала, одна украинская - "Динамо" (Киев) и две россияйские: "Зенит (Сант-Петербург) и ФК "Краснодар". Дабы избежать встречи "Динамо" с кем-то из этих соперников, сначала была проведена отдельная жеребьевка для "Динамо", в ходе которой отсутствовали шарики с надписями "Зенит" и "Краснодар" внутри. А затем - жеребьева оставшихся семи пар.

Таким образом, соперник для "Динамо" выбирался не из 15-ти, а из 13-ти команд. И оказался таковым английский клуб "Челси" (Лондон).

Первая игра "Челси" - "Динамо" состоится в Лондоне 7 марта. Ответная - через неделю в Киеве.