Из-за ситуации с коронавирусом во Львове финал Кубка Украины по футболу может состояться в Харькове

25 июня 2020 г. 13:46
Автор: Виталий Лабскир
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С местом проведения финального матча Кубка Украины по футболу снова нет никакой ясности.

Изначально планировалось, что финал пройдет в Тернополе. Затем было принято решение о переносе во Львов. И, вот, теперь, на фоне того, что Львовская область удержаивает в Украине печальную пальму первенства по темпам распространения коронавируса, финальный матч может быть перенесен в Харьков.

Украинская ассоциация футбола, вероятно, завтра утвердит такое решение.

Финал запланирован на 8 июля. В борьбе за трофей встретятся киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла".

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