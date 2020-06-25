Из-за ситуации с коронавирусом во Львове финал Кубка Украины по футболу может состояться в Харькове

С местом проведения финального матча Кубка Украины по футболу снова нет никакой ясности.

Изначально планировалось, что финал пройдет в Тернополе. Затем было принято решение о переносе во Львов. И, вот, теперь, на фоне того, что Львовская область удержаивает в Украине печальную пальму первенства по темпам распространения коронавируса, финальный матч может быть перенесен в Харьков.

Украинская ассоциация футбола, вероятно, завтра утвердит такое решение.

Финал запланирован на 8 июля. В борьбе за трофей встретятся киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла".