Избиение известного тренера боксеров после церемонии взвешивания

В американском городе Флинт (штат Мичиган) из-за скандальных событий отменен главный боксерский поединок вечера.

За пояса чемпионки мира в первом среднем весе по версиям WBC Diamond и WBO должы были драться абсолютная чемпионка мира в среднем весе, двукратная олимпийская чемпионка Лондона-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 американка Кларесса Шилдс против Иванны Хабазин из Хорватии.

Во время предварительного взвешивания Джеймс Али Башир, тренировавший ранее Владимира Кличко и Александра Усика, а ныне являющийся тренером Хабазин, увидел, что вес ставшей на весы Шилдс превышает лимит первого среднего веса (69,9 кг). Башир указал на это и вступил в перепалку с представителем команды Шилдс.

Далее состоялась церемония взвешивания и дуэль взглядов. А когда Башир по завершении мероприятия покидал помещение, на него сзади напали и нокаутировали. При этом Башир, упав, ударился головой об бетонный пол.

Тренер госпитализирован. Его готовят к операции.

Нападавший сбежал, но вскоре был задержан.

Боксерский поединок между Шилдс и Хабазин, как уже сообщалось выше, отменен.