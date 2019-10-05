 

Избиение известного тренера боксеров после церемонии взвешивания

05 октября 2019 г. 14:38
Автор: Виталий Лабскир
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В американском городе Флинт (штат Мичиган) из-за скандальных событий отменен главный боксерский поединок вечера.

За пояса чемпионки мира в первом среднем весе по версиям WBC Diamond и WBO должы были драться абсолютная чемпионка мира в среднем весе, двукратная олимпийская чемпионка Лондона-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 американка Кларесса Шилдс против Иванны Хабазин из Хорватии.

Во время предварительного взвешивания Джеймс Али Башир, тренировавший ранее Владимира Кличко и Александра Усика, а ныне являющийся тренером Хабазин, увидел, что вес ставшей на весы Шилдс превышает лимит первого среднего веса (69,9 кг). Башир указал на это и вступил в перепалку с представителем команды Шилдс.

Далее состоялась церемония взвешивания и дуэль взглядов. А когда Башир по завершении мероприятия покидал помещение, на него сзади напали и нокаутировали. При этом Башир, упав, ударился головой об бетонный пол.

Тренер госпитализирован. Его готовят к операции.

Нападавший сбежал, но вскоре был задержан.

Боксерский поединок между Шилдс и Хабазин, как уже сообщалось выше, отменен.

Видео: 

HABAZIN TRAINER SUCKER-PUNCHED & KNOCKED OUT AFTER HEATED ARGUMENT WITH TEAM SHIELDS AT WEIGH-IN

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