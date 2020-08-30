Избиение в бою супертяжей. Три нокдауна за минуту и четвертый – нокаут

30 августа 2020 г. 14:29
Автор: Виталий Лабскир
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Вышло быстро и больно.

В Лондоне состоялся вечер бокса. В его главном бою местный непобедимый доселе супертяж Дэниэл Дюбуа одержал свою 15-ю победу в 15-ти проведленных поединках. При этом 14-ю - нокаутом.

Дюбуа дрался против Рикардо Снайдерса из Нидерландов. На последней минуте первого раунда Дюбуа трижды отправлял Снайдерса в нокдаун.

На второй раунд Снайдерсу уже не стоило выходить. Но он вышел, чтобы буквально через несколько секунд снова упасть. Этот четвертый нокаут стал уже техническим нокаутом. 

Видео: 

Full fight: Daniel Dubois v Ricardo Snijders | Four knockdowns in under 200 seconds!

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