Избиение в бою супертяжей. Три нокдауна за минуту и четвертый – нокаут

Вышло быстро и больно.

В Лондоне состоялся вечер бокса. В его главном бою местный непобедимый доселе супертяж Дэниэл Дюбуа одержал свою 15-ю победу в 15-ти проведленных поединках. При этом 14-ю - нокаутом.

Дюбуа дрался против Рикардо Снайдерса из Нидерландов. На последней минуте первого раунда Дюбуа трижды отправлял Снайдерса в нокдаун.

На второй раунд Снайдерсу уже не стоило выходить. Но он вышел, чтобы буквально через несколько секунд снова упасть. Этот четвертый нокаут стал уже техническим нокаутом.