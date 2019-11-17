Избит и нокаутирован. Очень жесткий кулачный бой

На турнире по кулачным боям в американском Билокси главным поединком был бой американца Джейсона Найта против россиянина Артема Лобова.

Эти бои проходят без перчаток, а потому соперники, пропуская удары, получают серьезный урон.

Пятираундовый бой между Найтом и Лобовым завершился в заключителельном, 5-м раунде, но не с сиреной о его окончании, а в тот момент, как Лобов упал на колени от очередного пропущенного в заплывший глаз удара. Лобов не нашел в себе сил подняться, пока рефери досчитал до 10-ти.

Так Найт победил нокаутом. При этом лицо Лобова было очень серьезно изуродовано.