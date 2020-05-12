Избитый боец ММА станцевал в больнице с капельницей

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон в проигранном бою за временный чемпионский титул против своего соотечественника Джастина Гэтжи на турнире UFC 249 в Джексонвилле получил в минувший уик-энд перелом орбитальной кости глазницы. Сразу после того поединка Фергюсон был госпитализирован.

Вероятно Фергюсону предстоит операция. Врачебный консилиум еще решает.

При этом избитый Фергюсон пребывает в прекрасном расположении духа. Или, во всяком случае, демонстрирует публике, что это так.

Тони выложил видео из своей больничной палаты, где он танцует со стойкой, на которую крепятся препараты, вводимые в организм через капельницу.