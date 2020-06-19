Избитый боксер сразу после боя доставлен в больницу

19 июня 2020 г. 14:33
Автор: Виталий Лабскир
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Боксер, который считался фаворитом, проиграл, да еще и ему очень сильно досталось.

В рамках вечера бокса в американском Лас-Вегасе прошел поединок в суперсреднем весе (до 76,2 кг) между Давидом Камински из Израиля и Клэем Коллардом из США.

Камински, выигравший до сих пор все шесть своих боев на профессиональном ринге, в том числе три нокаутом,  был фаворитом, но не сумел подтвердить свой статус.

Поединок продлился все 6 раундов, отведенных регламентом. По их итогам один судья насчитал победу Камински по очкам – 58:56. А вот двое других также выставили 58:56, но в пользу Колларда. В результате американец победил раздельным решением судей.

Камински получил в этом поединке серьезные гематомы и был, в качестве меры предосторожности, прямо из боксерского зала доставлен в больницу для обследования.

Видео: 

Clay Collard batters David Kaminsky, gets another upset victory | FULL FIGHT HIGHLIGHTS

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