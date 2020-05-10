Избитый Тони Фергюсон угодил после проигранного боя в больницу

В главном бою турнира UFC 249 в американском Джексонвилле изрядно досталось бойцу, который потерпел поражение.

Речь идет об американце Тони Фергюсоне, который дрался за за титул временного чемпиона UFC в легком весе против своего соотечественника Джастина Гэтжи.

Рефери остановил бой в 5-м раунде после очередного очень тяжелого удара, пропущенного Фергюсоном.

После боя Фергюсон был госпитализирован. При этом он сказал: "Если бы поединок не прервали, я бы дошел до конца. Я был в сознании. Рефери остановил бой, но лучше бы он позволил меня добить».

Гэтжи же, получив пояс временного чемпиона UFC, вызвал на бой россиянина Хабиба Нурмугамедова, чтобы сразиться за полноценный чемпионский титул.

Нурмагомедов уже отреагировал через социальные сети: "Гэтжи, это было очень впечатляюще, поздравляю. Очень умный бой. В этом спорте и особенно в этом весе всегда будут голодные львы, которые дышат тебе в спину. Если ты расслабишься, то тебе конец. Одни уходят и другие приходят, тут нечему удивляться. Но я раньше выстрела не упаду. Мы еще повоюем".