Избитый в последнем бою российский экс-харьковчанин из "Оплота" возвращается в смешанные единоборства

12 мая 2018 г. 13:27
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Бывший харьковчанин Алексей Олейник, являвшийся лидером спортивно-бандитской группировки "Оплот", принявший российское гражданство и не скрывающий своей любви к Путину, проведет сегодня бой в Бразилии в рамках турнира UFC 224, который состоится в Рио-де-Жанейро.

В своем последнем поединке в ноябре прошлого года Олейник был в буквальном смысле избит американцем Кертисом Блейтсом. Это как раз фото лица Олейника после того боя, остановленного рефери из-за состояния здоровья Олейника. Блейтсу была присуждена победа техническим нокаутом.

И, вот, спустя 7 месяцев, Олейник, зализав раны, возвращается. В Рио-де-Жанейро он будет драться против бразильца Жуниора Албини.

Взвешивание Олейника и дуэль взгялов с Абини ниже, начиная с 14:40. Во время этой процедуры экс-харьковчанин откровенно поясничал.

Видео: 

UFC 224: Weigh-in

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