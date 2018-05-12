Избитый в последнем бою российский экс-харьковчанин из "Оплота" возвращается в смешанные единоборства

Бывший харьковчанин Алексей Олейник, являвшийся лидером спортивно-бандитской группировки "Оплот", принявший российское гражданство и не скрывающий своей любви к Путину, проведет сегодня бой в Бразилии в рамках турнира UFC 224, который состоится в Рио-де-Жанейро.

В своем последнем поединке в ноябре прошлого года Олейник был в буквальном смысле избит американцем Кертисом Блейтсом. Это как раз фото лица Олейника после того боя, остановленного рефери из-за состояния здоровья Олейника. Блейтсу была присуждена победа техническим нокаутом.

И, вот, спустя 7 месяцев, Олейник, зализав раны, возвращается. В Рио-де-Жанейро он будет драться против бразильца Жуниора Албини.

Взвешивание Олейника и дуэль взгялов с Абини ниже, начиная с 14:40. Во время этой процедуры экс-харьковчанин откровенно поясничал.