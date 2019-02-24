Издевательский победный гол между ног в овертайме на глазах почти 70 тысяч зрителей

В регулярном чемпионате НХЛ в рамках так называемой "Стадионной серии" был сыгран матч на открытом воздухе в присутствии 69 тысяч 620 зрителей. Развязка поединка вышла очень запоминающейся.

На стадионе, гд проводит свои домашние матчи команда по американскому футболу "Филадельфия Иглс", хоккеисты "Филадельфии Флайерз" принимали "Питтсбург Пингвинз".

Основное время матча завершилось вничью 3:3. В овертайме же капитан "Флайерз" Клод Жиру к великой радости переполненного стадина совершил победный бросок. Причем гол вышел издевательским. Жиру послал шайбу в ворота между щитками вратаря "Пингвинз" Мэтта Мюррея.

Ниже - видео победной шайбы, а также крупной потасовка в первом периоде этого матча, которая началась после того, как хоккеист "Филадельфии" Уэйн Симмондс очень грубо сыграл против игрока "Питтсбурга" Брайана Дюмлена. Дюмлен получил травму и не смог продолжать этот матч.