Издевательский победный гол между ног в овертайме на глазах почти 70 тысяч зрителей

24 февраля 2019 г. 11:47
Автор: Виталий Лабскир
50 просмотров

В регулярном чемпионате НХЛ в рамках так называемой "Стадионной серии"  был сыгран матч на открытом воздухе в присутствии 69 тысяч 620 зрителей. Развязка поединка вышла очень запоминающейся.

На стадионе, гд проводит свои домашние матчи команда по американскому футболу "Филадельфия Иглс", хоккеисты "Филадельфии Флайерз" принимали "Питтсбург Пингвинз".

Основное время матча завершилось вничью 3:3. В овертайме же капитан "Флайерз" Клод Жиру к великой радости переполненного стадина совершил победный бросок. Причем гол вышел издевательским. Жиру послал шайбу в ворота между щитками вратаря "Пингвинз" Мэтта Мюррея.

Ниже - видео победной шайбы, а также крупной потасовка в первом периоде этого матча, которая началась после того, как хоккеист "Филадельфии" Уэйн Симмондс очень грубо сыграл против игрока "Питтсбурга" Брайана Дюмлена. Дюмлен получил травму и не смог продолжать этот матч.

Видео: 

Claude Giroux Sends Flyers Fans Home Happy With Overtime Goal

GOTTA SEE IT: Penguins Take Exception As Wayne Simmonds Crushes Brian Dumoulin

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.