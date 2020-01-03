Известный футболист едва не остался без руки при запуске фейерверка

03 января 2020 г. 16:19
Автор: Виталий Лабскир
30 просмотров

Бронзовый призер чемпионата мира-2002 по футболу в составе сборной Турции, ныне 46-летний Умит Давала мог стать инвалидом.

В Интернет выложено видео, как Давала в новогоднюю ночь запускал фейерверк, но случился сбой, и ракета не взлетела, а начала гореть прямо в руке футболиста. Благо, он успел бросить ее на землю и, тем самым, сумел избежать ранения.

Давала в ходе своей клубной карьеры выступал за такие команды, как итальянский "Милан" и немецкий "Вердер". Сейчас он является помощником главного тренера стамбульского "Галатасарая".

Видео: 

Ümit Davala'nın başarısızlikla sonuçlanan havai fişek macerası

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.