Известный футболист едва не остался без руки при запуске фейерверка

Бронзовый призер чемпионата мира-2002 по футболу в составе сборной Турции, ныне 46-летний Умит Давала мог стать инвалидом.

В Интернет выложено видео, как Давала в новогоднюю ночь запускал фейерверк, но случился сбой, и ракета не взлетела, а начала гореть прямо в руке футболиста. Благо, он успел бросить ее на землю и, тем самым, сумел избежать ранения.

Давала в ходе своей клубной карьеры выступал за такие команды, как итальянский "Милан" и немецкий "Вердер". Сейчас он является помощником главного тренера стамбульского "Галатасарая".