«Я не ожидала»: харьковчанка Анна Васюк прокомментировала титул «лучшей спортсменки года»

Анна Васюк из Харькова стала лучшей спортсменкой года на соревнованиях «Федерации сильнейших атлетов Украины и перетягивания каната».

По итогам года она получила наибольшее количество балов — 1550.

В 2021 году девушка одержала победу на 4 Чемпионатах Украины, а также получила «серебро» на «Arnold Classic Europe» и Чемпионате Украины с богатырской тяги.

Спортсменка Анна рассказывает, что удивилась, когда услышала своё имя среди победителей. Девушка сознаётся, что в городе нет специального оборудования для тренировок, а от этого зависит результат спортсмена.

Я не очікувала отримати цей титул, це була несподіванка для мене. Приємно, що федерація цінує досягнення своїх атлетів. Бажаю Харкову багато спортсменів, які пропагують високі фізичні досягнення. Прагнення і показують результати на міжнародній арені. Також маю надію, що наше місто колись зацікавиться богатирським багатоборством. У Харькова не так багато видів спорту, а якщо цей вийшов та такий рівень, було б доречно на нього звернути увагу. Необхідне обладнання є тільки у мене, яке я сама знаходжу і замовляю. І ще в однієї людини, все. Немає різноманіття, яке повинно бути. Немає підтримки від міста, тому все дуже повільно просувається своїми можливостями.