К двум ближайшим матчам отбора на Евро-2020 будет готовиться 31 украинский футболист

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко обнародовал полный список вызванных им игроков для подготвки к участию в домашних квалификационных матчах Евро-2020 против сборных Сербии и Люксембурга

Всего в списке 31 футболист:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ( "Динамо" Киев), Андрей Лунин ( "Леганес", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко (все - "Шахтер" Донецк), Никита Бурда, Виталий Мыколенко, Артем Шабанов (все - "Динамо" Киев), Александр Караваев ("Заря" Луганск), Василий Кравец ( Луго", Испания), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия).

Полузащитники: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все - "Шахтер" Донецк), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия ), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм Юнайтед", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Роман Безус ("Гент", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Кравец ( "Кайсериспор", Турция), Жуниор Мораес ( "Шахтер" Донецк).

Матч Украина - Сербия состоится 7 июня, Украина - Люксембург - 10 июня. Оба поединка пройдут во Львове.