Как харьковские футболистки вышли в 1/16-ю финала Лиги Чемпионов

Домашние стены стали подспорьем женскому футбольному клубу "Харьков" впервые в своей истории выйти из группы в стадию плей-офф Лиги Чемпионов. Харьковские футболистки победили всех соперниц по группе.

Момент истины для ЖФК "Харьков" пришелся на последний, третий тур групповой стадии Лиги Чемпионов. В первых двух турах и "Харьков" и румынская "Олимпия" из Клужа победили своих соперников - мальтийскую "Биркиркару" и валлийский "Кардифф Мет". При этом у "Харькова" разница забитых и пропущенных мячей была лучше, чем у "Олимпии". Итак, подопечных Валентины Котик в очном противостоянии с румынками удовлетворяла ничья, которая гарантировала первое место в группе.

Валентина Котик, главный тренер ЖФК "Харьков":

Я вам скажу честно. Я даже не думала, что нас ничья устраивает. Вот я сегодня посмотрела предматчевое интервью тренера сборной Румынии, и я только услышала, что ничья нас устраивает. Я такого варианта не рассмтривала. Я только рассмтривала три победы дома и безоговорочный, стопроцентный выход дальше.

Начало победе над "Олимпией" заложил гол Надежды Куниной в первом тайме, которая снайперски попала своим ударом в нижний угол ворот румынской команды. Благодаря этому голу харьковская команда выиграла первую половину встречи - 1:0.

Надежда Кунина, футболистка ЖФК "Харьков":

Как-то птичка забросила. Я увидела, что она корпусом отклонилась, взяла мяч, пробила. И получилось так.

А во втором тайме все, как следует, получилось у лидера харьковской команды Дарьи Апанащенко. Сначала Апанащенко, реализовав выход один на один с вратарем "Олимпии", результат удвоила. Затем, та же Апанащенко, замкнув навес с углового, сделала счет 3:0 в пользу "Харькова" и фактически "закрыла" вопрос о победителе этого матча и судьбы первого места в группе.

Дарья Апанащенко, футболистка ЖФК "Харьков":

Мы готовились настраивались, у нас много, что получилось, но и много что не получилось. Поэтому есть над чем работать.

Кристина Карп отыграла за "Олимпию" один пропущенный мяч, который стал разве что голом престижа. "Харьков" победил 3:1, и вышел в 1/16-ю финала женской Лиги Чемпионов. Жеребьевка уже через два дня в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии. Харьковская команда будет на жеребьевке среди несеяных.