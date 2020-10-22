Как "Металлист 1925" у "Авангарда" выиграл

Впервые харьковский футбольный клуб первой лиги "Металлист 1925" вынужден был проводить свой официальный домашний матч не в Харькове. Запрет играть в городе был наложен из-за того что Харьков оказался в красной зоне. Однако выход был найден - "Металлист 1925" сыграл в пригороде - в поселке Высокий, где харьковская команда всегда тренируется.

Это был матч 8-го тура Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925" принимал команду "Авангард" из Краматорска. Постоянно наседая на ворота соперников, "Металлист 1925" сумел открыть счет в середине второго тайма, когда Дмитрий Кравченко забил гол с достаточно острого угла прямым ударом со штрафного.

Дмитрий Кравченко, футболист "Металлиста 1925":

Та куда там подавать. Близко сильно. Ну ударил. Повезло. Забил гол. Главное - чтобы не последний.

Вскоре "Металлист 1925" развил свое голевое преимущество. Это свой первой гол за харьковскую команду Первой лиги забил футболист молодежной сборной Украины Дмитрий Крыськив. Фактически Крыськив этим взятием ворот снял вопрос о победителе матча.

Дмитрий Крыськив, футболист "Металлиста 1925":

Команда провела сегодня хорошую игру. Выполнила установку тренера. Считаю, сегодня было много хороших моментов в игре, и считаю, что мы сегодня заслуженно выиграли.

Между тем, поволноваться за победный результат "Металлисту 1925" на последних минутах матча все же пришлось. Ведь "Авангард" нашел свой шанс, и после розыгрыша углового Юрий Сеницкий сократил отставание своей команды до минимума. На том все и завешилось - "Металлист 1925" праздновал победу 2:1.

Валерий Кривенцов, главный тренер "Металлиста 1925":

Большую часть времени мы атаковали. "Авангард" оборонялся. Ребята - молодцы. Сумели вскрыть эту насыщенную оборону и при этом создали еще и несколько голевых моментов, чтобы забить еще. Но в конце, конечно, не лоиграли эпизод с угловым, и "Авангард" один гол отквитал. Но в целом по игре я доволен.

Алексей Городов, главный тренер "Авангарда":

Да, "Металлист" где-то забил штрафной. Первый гол чуть повлиял, потому что где-то мы пошли ва-банк, появились зоны, и тогда начали уже атаки проходить опасные у "Металлиста". А так, "Металлист" может владел чуть преимуществом, но у нас в первом тайме даже острее были атаки.

"Металлист 1925" пока не знает поражений в этом чемпионате Украины в Первой лиге и, имея 15 очков после 7-ми сыгранных матчей, занимает второе место в турнирной таблице.