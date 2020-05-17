Как можно было не забить такой гол?

17 мая 2020 г. 18:50
Автор: Виталий Лабскир
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Трое нападающих вышли на одного защитника и пустые ворота. Защитник невероятным образом парировал удар.

Курьезный случай произошел в матче немецкой футбольной Бундеслиги между "Айнтрахтом" из Фрайбурга и мёнхенгладбахской "Боруссией".

После того, как вратарь "Айнтрахта" был "отыгран" защитник этой команды Мартин Хинтреггер остался один против трех футболистов "Боруссии". Игрок "Боруссии Йонас Хоффман направил мяч в ворота, но Хинтереггер умудрился подставить ногу и отбить, казалось бы, голевой удар.

Правда это геройство Хинтереггера и ляп Хоффмана на исход матча не повлиляли. Разве что "Айнтрахт" проиграл со счетом 1:3, а не 1:4.

Видео: 

Worst missed Goal or Best Save? || Frankfurt vs M'Gladbach

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