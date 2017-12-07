Как "Шахтер" в Харькове "Манчестер Сити" победил

07 декабря 2017 г. 18:43
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Донецкий "Шахтер" сделал в Харькове то, что никто не мог сделать с апреля. Более полугода - именно с апреля, английский "Манчестер Сити" со своим звездным составом и во главе со звездным тренером Хосепом Гвардьолой никому не проигрывал ни на внутренней, ни на международной арене. И, вот, "Шахтер" одержал победу и вышел в 1 \ 8 финала Лиги Чемпионов.

Будет ли звучать в конце февраля в Харькове на стадионе "Металист" гимн Лиги Чемпионов? Чтобы ответить "да" на этот вопрос "Шахтер" должен был не уступить "Манчестер Сити". "Шахтер" даже перевыполнил программу-минимум и победил - 2: 1. За "горняков" отличились бразильцы Бернард и Исмаили. Серхио Агуэро за "Манчестер Сити" лишь сквитал один мяч.

Андрей Пятов, вратарь "Шахтера":

Мы готовились. Я говорил, что мы серьезно к каждому сопернику. Мы по игре, считаю, ни одной команде в группе НЕ проиграли. Поэтому заслуженно победили.

Фернандиньо, футболист "Манчестер Сити":

Это нехорошо, когда ты проиграл. "Манчестер Сити" каждую игру играет за победой, знаешь. Когда мы не выиграли, это команда не рада.

Главному же тренеру "Шахтера" Пауло Фонсеке пришлось выполнять обещание, которое он дал на Хэллоуин - в случае если "Шахтер" выйдет в 1/8 финала Лиги Чемпионов, на пресс-конференцию он придет в костюме своего любимого киношного героя - Зорро.

Пауло Фонсека, главный тренер "Шахтера":

Это самая веселая конференция в моей карьере. Такого еще не было. Эта шутка будет жить еще долго. Для того, чтобы победить "Манчестер Сити", мы провели почти идеальный матч.

Среди тех, кто непосредственно в раздевалке поздравлял футболистов "Шахтера" с победой, хорошей игрой и выходом в 1/ 8 финала Лиги Чемпионов был главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко, главный тренер сборной Украины по футболу:

 "Манчестер Сити" находится сейчас в идеальном состоянии. Играет в чемпионате без потери очков. Поэтому обыграть такую команду - это всегда очень хорошо. Ну и тем более сегодня был важен результат. "Шахтер" его достиг.

Итак, теперь "Шахтер" ждет жеребьевку 1/8 финала Лиги Чемпионов. В зависимости от жребия в конце февраля в Харьков приедет или "Барселона", или "Манчестер Юнайтед", или "Пари- Сен-Жермен", или "Ливерпуль", или "Бешикташ", или "Рома", или "Тоттенхэм".

 

 

Видео: 

Как "Шахтер" в Харькове "Манчестер Сити" победил - 07.12.2017

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