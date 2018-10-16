Как ухаживать за теннисной ракеткой, чтоб она прослужила не один год®

Каждая ракетка – это индивидуальный инструмент владельца. Есть изделия для новичков, любителей и профессионалов. Естественно каждая ракетка отличается характеристиками и использованными материалами. В связи с этим спортивный инвентарь нуждается в определенном уходе.

Как правильно ухаживать за ракетками для большого тенниса

Чаще всего спортивные инструменты гибнут от некорректного обращения и неумения за ними следить. В большинстве случаев «умирают» изделия для детей. Ребята любого возраста более беспечны и небрежны, чем взрослые. Поэтому за сохранностью спортинвентаря следят их родители.

Всем, кто занимается большим теннисом на начальном этапе, необходимо знать простые правила:

1. Не бросайте ракетку, даже если эмоции зашкаливают;

2. Не позволяйте ободу изделия соприкоснуться с твердыми предметами;

3. Защиту обода обеспечивает специализированная лента;

4. После игры и необходимых манипуляций по уходу обязательно возвращайте ракетку в защитный чехол;

5. Оставлять спортинвентарь нужно в сухом и достаточно прохладном месте, желательно там, где нет доступа солнцу и его прямых лучей;

6. Помните, натуральные струны бояться влаги и требуют особого ухода;

7. Последнее непреложное правило – никогда не оставляйте ракетку в машине. Сильная жара или холод пагубно отразятся даже на самом лучшем и дорогом изделии.

8. Даже самая качественная ракетка от Babolat имеет свойство изнашиваться. Помните, неисправная ракетка может нанести вам травму, поэтому нужно вовремя менять спортивный инвентарь.

Конечно, никто не застрахован от различных неприятностей и форс-мажора. Но знание – это сила, которая помогает предусмотреть возможные ситуации. Поэтому стоит понимать, что любые перепады температур пагубно влияют на спортивные изделия.

Жара, сильный холод, влажность портят конструкцию ракетки, в особенности натуральные струны. Не подавайтесь лени и усталости. Лучше сразу убрать ракетку после тренировок в специальное место, чем через пару месяцев искать новый инструмент.

Хорошие корты не просто так стараются делать закрытыми, чтобы дождь, ветер, солнце или снег не стали помехой для отличной игры. Соответственно на открытые площадки для игр выходите тогда, когда погода позволяет. В остальных случаях играйте в закрытом помещении.

Многие производители заранее заботятся о сохранности ручки ракетки, поэтому обматывают ее специальной лентой с абсорбирующим свойством. Эта деталь не позволяет соскальзывать руке и предотвращает быстрый износ изделия. Но такой защитный аксессуар имеет свойство изнашиваться. Со временем его нужно менять самостоятельно.

Что касается ухода за струнами, то здесь все неоднозначно. С одной стороны недавно считалось, что именно натуральные волокна лучше и от их состояния зависит качество игры. Но с другой стороны появилось множество синтетических волокон, которые менее прихотливы в уходе и обладают такими же свойствами что и натуральный материал. К тому же синтетические струны долговечнее и гораздо практичнее в обращении.

Но выбор всегда остается за владельцем. Только ему решать какая ракетка для большого тенниса лучше и как с ней обращаться. В любом случае, если следовать простым правилам ухода и не включать режим «вандала» спортивное изделие прослужит положенное время.