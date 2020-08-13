Как же так? "Аталанта" украинца Руслана Малиновского драматично уступила в четвертьфинале Лиги Чемпионов

Определился первый полуфиналист футбольной Лиги Чемпионов. На 90-й минуте итальянская "Аталанта" с украинским футболистом Русланом Малиновским еще вела в счете над французским "Пари-сен-Жерменом", но в итоге проиграла.

За "Аталанту" в середине первого тайма отличился Марио Пашалич. На 90-й минуте один футболист ПСЖ Маркос Аоас Корреа сравнял счет, а на 90+3 другой - Эрик Шупо-Мотинг принес "Пари-сен-Жермену" волевую победу 2:1 и путевку в полуфинал.

Малиновский в этом матче вышел на замену на 59-й минуте, заменив Алехандро Гомеса, выступавшего ранее за харьковский "Металлист".