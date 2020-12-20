Как же так. Футболист плюнул в лицо сопернику

Очень некрасивый поступок.

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги между менхенгладбахской “Боруссией” и “Хоффенхаймом” футболист “Боруссии” Маркус Тюрам плюнул в лицо Штефану Пошу.

Арбитр, обратившись к VAR, убедился, что произошло, и показал Тюраму красную карточку.

Вероятно, “футболиста-верблюда” теперь ждет длительная дисквалификация, которую, возможно сможет сократить чистосерждечное раскаяние.

Тюрам уже принес через Twitter извинения, написав: : «Я плохо поступил по отношению к сопернику. Это была моя ошибка. Прошу прощения у всех: у Штефана Поша, у соперников по «Хоффенхайму», у моих товарищей по команде, у моей семьи и у всем, кто увидел мой поступок. Приму наказание в качестве последствий за свои действия».