Как же так. Футболист плюнул в лицо сопернику

20 декабря 2020 г. 14:57
Автор: Виталий Лабскир
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Очень некрасивый поступок.

В матче 13-го тура немецкой Бундеслиги между менхенгладбахской “Боруссией” и “Хоффенхаймом” футболист “Боруссии” Маркус Тюрам плюнул в лицо Штефану Пошу.

Арбитр, обратившись к VAR, убедился, что произошло, и показал Тюраму красную карточку.

Вероятно, “футболиста-верблюда” теперь ждет длительная дисквалификация, которую, возможно сможет сократить чистосерждечное раскаяние.

Тюрам уже принес через Twitter извинения, написав: : «Я плохо поступил по отношению к сопернику. Это была моя ошибка. Прошу прощения у всех: у Штефана Поша, у соперников по «Хоффенхайму»,  у моих товарищей по команде, у моей семьи и у всем, кто увидел мой поступок. Приму наказание в качестве последствий за свои действия».

Видео: 

#Thuram brennen die Sicherungen durch. Spuckattacke auf #Posch, eh schon trauri... #bundesliga

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