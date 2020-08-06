Какая жуть. Велосипедист в коме после того, как соперник "выкинул" его с трассы

06 августа 2020 г. 15:32
Автор: Виталий Лабскир
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На финише первого этапа веломногодневки "Тур Польши" случилась трагедия.

Дилан Груневеген из Нидерландов первым накатывал на финиш, но его стал обходить другой нидерландский велосипедист Фобио Якобсен. Груневеген выставил плечо и вытолкнул Якобсена за ограждения. Все это произошло на огрмной скорости.

Якобсен при падении получил тяжелейшие травмы и находится в коме. Врачи ведут борьбу за его жизнь.

Груневеген, пересекший финишную линию первым, был дисквалифицирован, а победа присоуждена Якобсену. Вот только далеко не факт, что Якобсен теперь сможет об этом узнать.

Видео: 

Terrible fall of Fabio Jakobsen in the Tour of Poland.

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