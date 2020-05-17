Камбэк. Команда "горевшая" 0:2, сумела забить три гола

Южная Корея проводит чемпионат страны по футболу, соблюдая корнавирусные меры предосторожности. Во 2-м туре был сыгран потрясающий по драматизму матч, пусть и при пустых трибунах.

Встречались "Сувон Блюуингс" и "Ульсан".

Футболисты "Сувона", забив по голу в конце первого и в начале второго тайма, повели 2:0. Но в оставшееся до финального свистка время "Ульсан" сумел совершить кабек, забив три безответных мяча. В том числе голевой дубль сделал бразильский легионер Жуниор Негао. Именно его гол ударом со штрафного на 89-й минуте принес "Ульсану" волевую победу - 3:2. Ниже, в видеобзоре матча, победный гол Негао на 7:40.

Поосле двух туров, сыгранных в чемпионате Южной Кореи по футболу, лишь две команды идут с максимальным показателем в 6 набранных очков. Одна из них - как раз "Ульсан".