Камбэк. Команда "горевшая" 0:2, сумела забить три гола

17 мая 2020 г. 15:01
Автор: Виталий Лабскир
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Южная Корея проводит чемпионат страны по футболу, соблюдая корнавирусные меры предосторожности. Во 2-м туре был сыгран потрясающий по драматизму матч, пусть и при пустых трибунах.

Встречались "Сувон Блюуингс" и "Ульсан".

Футболисты "Сувона", забив по голу в конце первого и в начале второго тайма, повели 2:0. Но в оставшееся до финального свистка время "Ульсан" сумел совершить кабек, забив три безответных мяча. В том числе голевой дубль сделал бразильский легионер Жуниор Негао. Именно его гол ударом со штрафного на 89-й минуте принес "Ульсану" волевую победу - 3:2. Ниже, в видеобзоре матча, победный гол Негао на 7:40.

Поосле двух туров, сыгранных в чемпионате Южной Кореи по футболу, лишь две команды идут с максимальным показателем в 6 набранных очков. Одна из них - как раз "Ульсан".

Видео: 

[하나원큐 K리그1] 2R 수원 vs 울산 하이라이트 | Suwon vs Ulsan Highlights (20.05.17)

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