Капитан сборной Норвегии по футболу может ослепнуть из-за взрыва пиротехники

02 января 2021 г. 14:19
Автор: Виталий Лабскир
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Жуткие последствия празднования Нового года.

Капитан сборной Норвегии по футболу Омар Элабделаллауи, выступающий за турецкий футбольный клуб «Галатасарай» (Стамбул) отмечал Новый год в кругу семьи, закупив фейерверки.

Пиротехника взорвалась в руках у футболиста. 29-летний Элабделаллауи госпитализирован с многочисленными ранениями. У него обгорело лицо.

Есть угроза полной потери зрения.

Партнеры по "Галатасараю" и руководство турецкого клуба посетили Элабделаллауи в больнице. Он находится в сознании и может общаться. Но пока ничего не видит. из-за химических и термических ожогов глаз.

Видео: 

Galatasaraylı futbolculardan Omar Elabdellaoui'ye ziyaret

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